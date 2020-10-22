Oktay yanıtladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlama olacağına dair iddiaları yanıtladı.
GÜNDEM 22.10.2020, 00:12
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Gündemde koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olacağına dair iddialara açıklık getiren Oktay, "ilave tedbirler şu an da gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.
Oktay'ın söylediklerinden satır başları şu şekilde:
" Koronavirüs ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.
Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.
Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı. İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili."
Gündemde koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olacağına dair iddialara açıklık getiren Oktay, "ilave tedbirler şu an da gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.
Oktay'ın söylediklerinden satır başları şu şekilde:
" Koronavirüs ile mücadelemizi yasaklar, kısıtlamalar üzerinden götürmüyoruz. Böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız bunu dile getirir. İl il, hatta ilçe ilçe veriler günlük toplanır ve gidişatla ilgili almamız gereken ilave tedbirler varsa alırız.
Bizim yaklaşımımız olabildiğince normal şartlar altında götürebilmek. Mayıs'tan sonra da olabildiğince normalleşmeye çalıştık bir plan çerçevesinde. İlave tedbirler şu an da gündemimizde değil.
Bölgesel yoğunlaşmalar yaşıyoruz. Ankara'da vardı, şimdi azaldı. İstanbul düşmüştü, İstanbul'da bir artış başladı. Bölgesel anlamda yoğunluk tamamen 'TMM' dediğimiz tedbirlere uymak ve uymamakla ve filyasyon ile ilgili."
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