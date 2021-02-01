Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu!

Okay Yokuşlu, 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olduğu Celta Vigo'ya veda etti. Sezon sonuna kadar milli futbolcumuz Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion takımında kiralık olarak forma giyecek.

Celta Vigo ile 68 maça çıkan Okay Yokuşlu, 2 gol attı.

