Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu!
Okay Yokuşlu sezon sonuna kadar Premier Lig'de forma giyecek. İşte yeni takımı...
GÜNDEM 01.02.2021, 21:27
Okay Yokuşlu, 2018 yazında Trabzonspor'dan transfer olduğu Celta Vigo'ya veda etti. Sezon sonuna kadar milli futbolcumuz Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion takımında kiralık olarak forma giyecek.
Celta Vigo ile 68 maça çıkan Okay Yokuşlu, 2 gol attı.
Celta Vigo ile 68 maça çıkan Okay Yokuşlu, 2 gol attı.
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