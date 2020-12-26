Okan Kocuk'tan Trabzonspor sonrası Muslera itirafı!

Muslera'dan sonra kaleyi teslim almanın zor olduğuna vurgu yapan Okan, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık." dedi.

Okan Kocuk sözlerini, "Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık." şeklinde tamamladı.

