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Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi!
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
GÜNDEM 28.01.2021, 03:48
TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
Hem rakiple hem de hakemle mücadele ettik. Ligde de olduğu gibi. 2. gol hakemin hatası...Hakem atamalarını da hiç anlamıyorum. Süper Kupa finali var, Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var, verin yönetsin....
Hem Trabzonspor'u, hem de Abdullah Avcı'yı tebrik ediyorum. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı, tebrik ediyorum. Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmiyorum
İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
Hem rakiple hem de hakemle mücadele ettik. Ligde de olduğu gibi. 2. gol hakemin hatası...Hakem atamalarını da hiç anlamıyorum. Süper Kupa finali var, Cüneyt Çakır gibi bir hakemimiz var, verin yönetsin....
Hem Trabzonspor'u, hem de Abdullah Avcı'yı tebrik ediyorum. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı, tebrik ediyorum. Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etmiyorum
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