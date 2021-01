Okan Buruk'tan İrfan Can ve Visca açıklaması

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki futbolcunun transfer durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcularıyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şunları kaydetti:



Her camiaların birbirine yakın olduğunu dile getiren Buruk, "Fatih hoca da çok sevdiğimiz birisi. Sayın Galatasaray Başkanı da öyle. Onların, kulüplerin konuşmaları oluyordur. Fenerbahçe de Beşiktaş da belki diğer kulüplerden de başkanımıza gelen konuşmalar vardır. Tabii ki kulübün görüşü önemli burada." diye konuştu

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, iki takımında sahaya kazanmak için çıktığını anlatarak, "Son haftalarda Ankaragücü'nün çıkışını biliyorduk. Özellikle iç sahadaki performansları iyiydi. Yeni hocalarıyla yükselişe geçmişlerdi. Zor bir deplasmandı. Biz zaman zaman kendi oyunumuzu ortaya koyduk ve o bölümlerde üstünlük kurduk. Zaman zaman da onların oyununa yenik düştük. İkinci yarının başında Demba Ba'nın girişiyle önde pas istasyonumuz iyi oldu ve o bölüm iyi oynadık Maçın son bölümünde kazanma odaklı oynadık. Rakibe beraberliği bulma şansı da verdik. Daha iyisi yapmamız gerekiyor. Ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var. Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymalıyız. İki galibiyet üst üste psikolojik olarak iyi geldi." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçta hakem hatalarından şikayetçi oldu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, ikinci yarıya güzel bir golle 1-1'lik eşitlikle girdiklerini anlatarak şunları kaydetti:



"Her transfer dönemi aşağı yukarı aynı oyuncular üzerinden aynı şeyleri duyuyoruz. Oyuncular her zaman en iyisi yaptılar takımımız içim. Hem İrfan hem de Visca bugün iyi oynadı. Hiçbir hoca oyuncusunu kaybetmek istemez ama futbolda da bir gerçek var. Net olarak önemli bir teklif gelmese de belki konuşmalar oluyordur. Birçok yerden İrfan'a özellikle teklifler oluyor. Yurtdışından da teklifler var. Kulübümüzün ne düşündüğü önemli, başkanlar görüşür. Değerli oyuncular sahibiz. Türk futbolu için İrfan önemli bir oyuncu. Milli takımda da Avrupa Şampiyonası'nda olacaktır. Kulübün vereceği bir karar, net olarak bir teklif yok. "

"İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü. İnce ince aleyhimize kararlar çalındı. 40 yıldır bu işin içindeyiz, biz de görüyoruz. Yediğimiz ikinci gol öncesi lehimize karar, aleyhimize döndü. Mağlup olduk. 111 yıllık camiayız. Üzgünüm. Bu müsabakanın sonucu bu olmamalıydı. Yakaladığımız pozisyonu da değerlendiremedik. Umarım bundan sonraki maçlarda 3 puanı alıp en kısa sürede bu kaostan çıkarız."