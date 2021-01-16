Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci cevabı!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için "teklif almadıklarını" açıkladı.

Sivasspor maçı sonrası transfer ile ilgili açıklamada bulunan Buruk, "Oyuncularıma gelen herhangi bir resmi teklif yok. Oyuncularla ilgili karar verecek olan da kulübümüzdür." dedi.

