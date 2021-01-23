Okan Buruk'tan flaş İrfan Can ve Galatasaray açıklaması

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, maç sonrasında hakemleri eleştirdi. Genç teknik adam ayrıca Galatasaray'ın transfer etmek istediği irfan Can Kahveci ile ilgili de açıklamalarda bulundu.



İrfan Can transferiyle ilgili yönetim kararını verecektir. Biz de ona göre bakacağız. İrfan'la ilgili kulübümüzün istediği şartlar olursa ona göre kendi yolumuza bakacağız. En doğru kararı kulüp başkanımız verecektir.

