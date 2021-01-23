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Okan Buruk: Hakemlere yeterli eğitim verilmiyor!

Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemlerini eleştirdi.

GÜNDEM 23.01.2021, 22:29
Okan Buruk: Hakemlere yeterli eğitim verilmiyor!
Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatına son veremedi. Mücadelenin ardından konuşan Okan Buruk ise, karşılaşmanın hakemlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Okan Buruk, “Topun oyunda kaç dakika kaldığına bakmak lazım. Bu Türk futbolunu kanayan yarasıdır. Buna müsaade eden de Türk hakemleri. Ben burada rakibimize suç bulmuyorum. Maçı yönetmesi gereken bir hakem var ama bunu yapamıyorlar. Bir türlü yapamıyorlar ve ben başarabileceklerine de inanmıyorum. Çünkü onlara bunun eğitimi verilmiyor. Hakemlerin aldığı eğitimin içinde maçı hızlandırmaları, oyunun kaç dakika durduğuna dikkat etmeleri konularının olduğunu sanmıyorum.” ifadeleri ile ülkemizdeki hakemleri ve aldıkları eğitimi eleştirdi.
Okan Buruk ayrıca, “Her autta oyun 1 dakika duruyor. Maça 5 dakika uzatma veriyorlar. Komik oluyor. Rizesporlu futbolcular bu puanı hak etti. Biz ise bu oyunla 3 puanı hak etmedik. Hücum anlamında bireysel yeteneklerimiz yetersiz. Bu sezon bize bireysel performansla maç kazandıran oyuncu pek olmadı. Öncelikle hücuma transfer yapmamız gerekiyor.” sözlerini de dile getirdi ve puan kaybında hakemlerin ve yetersiz kadronun etkisinin olduğunu belirtti.
Buruk, “Yönetimimiz oyuncularımıza teklifleri değerlendiriyor. İrfan Can ile ilgili yönetimimizin bir kararı olursa, kulübümüzün istediği şartlar oluşursa ona göre yolumuza bakacağız. Fakat şu an her şeyin çok yakın olduğunu söyleyemeyiz.” açıklamaları ile akıbeti merak konusu olan olası İrfan Can Kahveci ayrılığını değerlendirdi.
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