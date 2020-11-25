Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi
Okan Buruk, 4-1’lik Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamalarda ümitlerini yitirmediklerini belirterek "Bizim için hiçbir şey bitmedi" dedi.
GÜNDEM 25.11.2020, 07:40
Manchester United deplasmanında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleyi sürüdüreceklerini ve grup 3.’lüğü ya da 2.’liği için yarışacaklarını söyledi.
Okan Buruk, “Bireysel hatalar oldu. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Öne çıkan oyuncu Bruno Fernandes'ti. 90 dakika boyunca mücadele eden bir Başakşehir vardı, oyuncularıma teşekkür ediyorum. 3-0 sonrası bırakmadılar." ifadeleri ile takımının ikinci yarıdaki mücadelesine dikkat çekti.
"Bizim için hiçbir şey bitmedi. Grup 3.'lüğü, 2.'liği şansımız devam ediyor. Aynı inançla devam edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diyen Buruk, gruptaki son iki maçları öncesi ümitli konuştu.
Okan Buruk, “Bireysel hatalar oldu. Rakibimiz galibiyeti hak etti. Öne çıkan oyuncu Bruno Fernandes'ti. 90 dakika boyunca mücadele eden bir Başakşehir vardı, oyuncularıma teşekkür ediyorum. 3-0 sonrası bırakmadılar." ifadeleri ile takımının ikinci yarıdaki mücadelesine dikkat çekti.
"Bizim için hiçbir şey bitmedi. Grup 3.'lüğü, 2.'liği şansımız devam ediyor. Aynı inançla devam edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diyen Buruk, gruptaki son iki maçları öncesi ümitli konuştu.
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