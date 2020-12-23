Okan Buruk ateş püskürdü! Çıkın sahadan...
Fenerbahçe Başakşehir maçında kırmızı kart gören Okan Buruk hakem Bahattin Şimşek'e adeta ateş püskürdü!
GÜNDEM 23.12.2020, 21:25
Fenerbahçe Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in kırmızı kartla okan buruku oyundan ihraç etmesiyle tribüne çıkan tecrübeli hoca, orada da hakeme itirazlarına devam etti. Bir ara oyuncularına seslenen Okan Buruk “Çıkın sahadan çekilin” diye bağırdı. Başakşehir teknik ekibinin zorlukla sakinleştirdiği tecrübeli hoca daha sonra saha içine doğru bağırarak “beş para etmezsiniz” dedi.
İki oyuncusunun kırmızı kart ile atılması ve kendisinin oyundan ihraç edilmesi sonrası çok sinirlendiği gözlenen Okan buruk maçın sonuna kadar hakemlere tepkisine devam etti.
Foto- Haber: Uğur Şenpire
İki oyuncusunun kırmızı kart ile atılması ve kendisinin oyundan ihraç edilmesi sonrası çok sinirlendiği gözlenen Okan buruk maçın sonuna kadar hakemlere tepkisine devam etti.
Foto- Haber: Uğur Şenpire
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