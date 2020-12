OHAL Komisyonu’na görev süresi tepkisi: Bir an önce karara bağlansın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin olarak, “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun son 3 ayda yalnızca 2 bin dosyayı karara bağladığı hesaplandığında, mevcut iş yüküyle komisyonun tüm dosyaları görüşmesi iki yıl daha sürecektir. 4 yıla varan bir mağduriyet olduğu dikkate alındığında, komisyonun görev süresinin uzatılması değil bir an önce mevcut dosyalar hakkında karar verilmesi gerektiği açıktır.” değerlendirmesinde bulundu.



Özgür Özel, Resmi Gazete’de yayımlanan OHAL Komisyonu’nun görev süresinin ikinci kez bir yıl süreyle uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in yaklaşık iki yıl önce kaldırılmasına rağmen halen fiilen yürürlükte olduğunu belirterek, “OHAL’in kaldırılmasının ardından Parlamento’ya getirilen ve 25 Temmuz 2018 günü kabul edilen 7145 Sayılı Kanun’un görüşmeleri sırasında, OHAL’in kalıcı hale getirilmek istendiğini vurgulamış, kanun teklifine karşı çıkmıştık. OHAL dönemine özgü olması gereken pek çok düzenleme halen yürürlüktedir. Ancak, OHAL’in halen yürürlükte olduğuna ilişkin en vahim örnek, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun halen varlığını sürdürüyor olmasıdır.” dedi. Özgür Özel, açıklamasında şunları kaydetti:



“Bir OHAL KHK’sıyla kurulan komisyon, iki yıl süreyle görev yapmak üzere tasarlanmış olmasına karşın, halen önündeki başvuruların 16 bin 50’si hakkında karar vermemiştir. 126 bin 300 başvuru olduğu dikkate alındığında, dosyaların yüzde 13’ünün karara bağlanmadığı görülmektedir. Bu dosyaların önemli bir bölümünün barış bildirisine imza atan akademisyenler ya da Eğitim-Sen üyesi öğretmenler gibi haklarında soruşturma dahi açılmamış ya da açılmış olsa bile yargı önünde aklanmış kişiler olduğu bilinmektedir. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun son 3 ayda yalnızca 2 bin dosyayı karara bağladığı hesaplandığında, mevcut iş yüküyle komisyonun tüm dosyaları görüşmesi iki yıl daha sürecektir. 4 yıla varan bir mağduriyet olduğu dikkate alındığında, komisyonun görev süresinin uzatılması değil bir an önce mevcut dosyalar hakkında karar verilmesi gerektiği açıktır. Komisyon karara bağladığı dosyalardan 12 bin 680’ini kabul etmiş ve bu kişileri göreve iade etmiştir. Yani OHAL KHK’larındaki hata payı yüzde 12’ye yaklaşmakta, idareye keyfi olarak verilen kamudan ilişik kesme hakkının nasıl büyük mağduriyetler yarattığı ve yaratmaya devam ettiği görülmektedir. OHAL KHK’larıyla yaşanan hak ihlallerini çözüme kavuşturmak amacıyla kurulduğu belirtilen komisyon süreç içinde başlı başına hak ihlali yaratan bir kuruma dönüşmüştür. Görev süresinin bir kez daha uzatılması da yaşanan hak ihlallerinin artarak devam edeceğine yönelik görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Komisyon tarafından görevlerine iade edilmeyen ancak, yargı önünde aklananların da mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği ortadadır. Komisyonun dosyasını henüz incelemediği ama yargı önünde aklanan personelin de bir an önce haklarının iade edilmesi gerekmektedir. Komisyonun başvuruları sonuçlandırma noktasındaki düşen temposu ve yarattığı mağduriyetler dikkate alınarak komisyonun iş ve işlemlerinin Parlamento tarafından denetlenmeye açılması ve Parlamentonun bu sürece müdahil olması gerekmektedir.”