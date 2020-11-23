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Oğuzhan Asiltürk'ten dikkat çeken açıklamalar!
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, TV5'te yayımlanan ''Buyurun Başlıyoruz'' programının özel yayınında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş’ın konuğu.
GÜNDEM 23.11.2020, 20:03
TV5 Televizyonunda Mlli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın sunduğu ''Buyurun Başlıyoruz'' programının özel yayının konuğu Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk. TV5 ekranlarına konuk olan Asiltürk, ülke ve dünya gündemindeki önemli konuları değerlendiriyor.
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