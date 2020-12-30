Oğuzhan Asiltürk ve Recai Kutan'dan 'Çalışkan' için başsağlığı mesajı

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün Hakk’ın rahmetine kavuşan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın yol arkadaşlarından hayırsever iş adamı Süleyman Çalışkan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Oğuzhan Asiltürk mesajında, “Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşama gayretine şahitlik ettiğimiz, Milli Görüş davasının sadık ve şuurlu bir mensubu olarak rahmet-i rahmana kavuşan kıymetli Süleyman Çalışkan kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşama gayretine şahitlik ettiğimiz, Milli Görüş davasının sadık ve şuurlu bir mensubu olarak rahmet-i rahmana kavuşan kıymetli Süleyman Çalışkan kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum.Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/cQxpSjzreD

Temel Karamollaoğlu'ndan Süleyman Çalışkan için başsağlığı mesajı

Saadet Partisi Onursal Genel Başkanı ve ESAM Genel Başkanı M. Recai Kutan da Çalışkan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Kutan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yaşama gayretine şahitlik ettiğimiz, Milli Görüş davasının sadık ve şuurlu bir mensubu olarak rahmet-i rahmana kavuşan kıymetli Süleyman Çalışkan kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum.Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/cQxpSjzreD pushfn('ads'); — Oğuzhan Asiltürk (@spoasilturk) December 29, 2020

“Saadet Partisi kurucularından, hayırsever iş adamı, değerli kardeşim Süleyman Çalışkan Beyefendinin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim. Mekânı cennet makamı âlî olsun.”

