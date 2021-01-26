Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti için neler dedi?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Kudüs TV’de yayınlanan ‘Diyalog ve Uhuvvet’ adlı programda konuştu.

Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından evinde ziyaret edilmesini olumlu bir hareket olarak karşıladığını belirtip, "Türkiye ikiye ayrılmış. Yarısı yarısının hasmı gibi davranıyor. Kardeşim sizin fikriniz Türkiye’yi şöyle şöyle ölçüler içinde idare etmek diyebilirsiniz. Size inananlar sizinle beraber olsun. Ama inanmayanları aşırı derecede tenkit edemezsiniz." dedi.

Asiltürk, konuşmasının devamında, "Sayın cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Devletin başkanı bir nezaket gösterip benim ziyaretime gelmişse ben onun söylediklerinin dışında bir şey söylemem benim edep anlayışıma, saygı anlayışıma uygun olmaz. Onun için kimseye bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Asiltürk, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretine ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti. Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti. Bu bir nezaket ziyareti, bu aşamada başka türlü görmek doğru olmaz." demişti.

Karamollaoğlu, "Her türlü fikir alışverişine açığız. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Ben CHP’yle de düşman gibi sert bir üslupla konuşmuyorum. İYİ Parti'yle de. Biz MHP’yle de çok yumuşak yakınlaşma şey ettik ama onlardan bize olumlu cevap gelmedi. Onlara da bütün partilerle iyi davranmamız lazım. Partiler bunu yaparsak toplumda da karşılık bulur. Bizim görevimiz hakkı anlatmaktan ibaret kimseyle bir düşmanlığımız yok. Onun için ileride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir.

Partiler toplumu yönlendiriyorlar. Partide çatışma olunca toplumda çatışma oluyor. Bunu dikkate alarak partilerin iyi ilişki içerisinde olması lazım. Bana ısrarla sordular. Tüm partilerle iyi ilişki içerisinde olacağız. İyi ilişki içinde olmak insani, ahlaki bir görevdir. Ama fikrini kendi ortaya koyup savunup, karşıdakini de küçük görecek gibi değil."

