Oğulcan Çağlayan'dan maç sonu 'gol' itirafı

Galatasaray'ın Trabzonspor'a ikinci golünü atan Oğulcan Çağlayan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Attığı golün VAR sistemi ile geçerli sayılmasını değerlendiren Oğulcan, "Ben de emin değildim ofsayttan. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Kazanmaya devam ediyoruz" diyerek, "Ligin zirvesindeyiz. İnşallah her sene olduğu gibi mayıs ayında yine zirvede Galatasaray olacak. Tek gayemiz bu. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz." ifadesini kullandı.

