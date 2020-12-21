Öğretmenlerin seminer tarihleri belli oldu

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmen seminerleri merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Ocak dönemi seminer takvimi açıklandı.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Öğretmenlerin seminer takvimi 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Seminerler uzaktan/online olarak düzenlenecek. Seminerle ilgili olarak konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak.

Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim yılı sömestr tatili 25 Ocak'ta başlayacak.

Daha önceki yıllarda 2 hafta olarak uygulanan yarı yıl tatili bu yıl 3 hafta sürecek.

2 haftalık sömestr tatiline 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1 haftalık ara tatil de eklendi.

3 hafta sürecek yarı yıl tatilinde öğretmenler seminer çalışması gerçekleştirilecek.



Öğrenciler için 25 Ocakta başlayan tatil, 12 Şubatta sona erecek.

Yüz yüze eğitim ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin tatili yine 25 Ocakta başlayacak, 2 hafta sürecek ve 5 Şubatta tamamlanacak.

Seminer haftasında tüm öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödenecek.

