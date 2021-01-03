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Öğretmenlere verdiğiniz değer bu mu?

Okulların yükünün büyük bir kısmını kaldıran ücretli öğretmenlerin mağduriyetleri bitecek yerde daha da artıyor.

GÜNDEM 03.01.2021, 04:33
Öğretmenlere verdiğiniz değer bu mu?
Asgari ücretin altında çalışan ücretli öğretmenler yarıyıl tatilinin üç haftaya çıkmasıyla kara kara düşünüyor. Memur, işçi, geçici işçi, mevsimlik işçi statülerinin hiçbirinde yer edinemeyen ücretli öğretmenlerin yarıyıl tatilinde SGK’ları iptal edilecek ve maaşları kesilecek. Hiçbir iş güvenceleri olmayan, SGK’ları kesildiği için işsizlik maaşı da alamayan ücretli öğretmenler, Millî Gazete’ye mağduriyetlerini anlattı.

Eğitim sistemi büyük bir karmaşa içerisinde öğrenci yetiştirmeye çalışırken, ücretli öğretmenlerin de derdine dert ekleniyor. Asgari ücretin altında maaş alan, hiçbir hakkı bulunmayan ücretli öğretmenlerin, ara yıl ve benzeri tatillerde SGK’sı iptal ediliyor. İşsiz kaldıkları süreçte işsizlik maaşı almamaları için bu yöntemle mağdur edilen ücretli öğretmenler, önümüzdeki sömestr tatilinde de işten çıkarılacak ve ücretlerinde kesinti olacak.

Tek Çatı Eğitim Derneği Başkanı Hatice Temel Er gazetemize yaptığı açıklamada, “Mevzuata göre kadrosu olmadığı için hiçbir yasal hakları olmayan ücretli öğretmenler 2019-2020 eğitim-öğretim ikinci döneminde koronavirüsten dolayı okullar kapandığı için maaşlarını alamadı. Ücretli öğretmen kira mı ödüyor, faturası senedi mi var, çoluk çocuk sorumluluğu var mı kimse bunları düşünmeden kestirip attı. Mevzuata göre derse girmeyen ücretli öğretmen ders maaşını alamıyor. Bu gerekçeyi sunan yetkililerimiz bizleri zorlu bir hak arayış mücadelesinin aşamasına getirdiler. Evet, pandemide okulların kapanması bizim suçumuz değildi. Fakat bunu anlatmak derneğimiz ve Türkiye’deki bu mevzuata dâhil olan topluluklara düştü. Çok şükür kısmen de olsa yaramıza merhem olundu” ifadelerini kullandı.

Hatice Temel Er, “Kadrolu öğretmen EBA’ya giriyor, öğrenci yoksa bile maaşını eksiksiz alıyor. Fakat ücretli öğretmen ders parası kesilecek diye adeta öğrenciye yalvarıyor. Çünkü öğrenci derse gelmezse ders yapılmadı sayılacak ve öğretmenin maaşı düşecek. Yarıyıl tatili 2 hafta iken 3 haftaya çıkartıldı. Ücretli öğretmenler kara kara düşünmeye başladı. Yarım yamalak aldıkları maaşları kesilecek. SGK girişi iptal edilip 2. dönemde tekrar başlatılacak. Maaş asgarî ücret bile değil, SGK yarım, sendikal hak ve iş garantisi yok. Öğretmenlik mesleğinin itibarı yerlerde” diye konuştu.

Nisan İbasoğlu ise, “Ücretli öğretmenlerin sorunları ve onlara yapılan haksızlıklar saymakla bitmiyor. Bunlardan biri de SGK primlerinin, aylık girdikleri ders saati üzerinden yatırılıyor olması. Yapılan hesaplamaya göre aylık girilen toplam ders saatinin, günlük mesai saati olan 7,5 saate bölünmesiyle yatırılıyor. Ayrıca milli ve dini bayramlar başta olmak üzere; kar tatili, deprem tatili, hafta sonu tatili, ara tatil ve yarıyıl tatillerinde ücret kesiliyor. Yarıyıl tatillerinde diğer kesintilerin yanında SGK çıkışı verilerek işine son veriliyor ve tatil sonrası tekrar SGK girişi yapılıyor. Böylelikle bir işte en az 6 ay düzenli çalışmamış olan ücretli öğretmenler, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden de faydalandırılmıyor. Öğretmenlik bir devlet memurluğu olarak 657 DMK’ya tabi iken ücretli öğretmenlik ne memur ne işçi ne geçici işçi ne de mevsimlik işçi statülerinin hiçbirinde yer edinmiyor” diye konuştu.
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