Öğretmenlere çevrim içi enstrüman kursları

Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı.

"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında müzik öğretmenlerinin, enstrümanları eşliğinde seslendirdiği ve evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videolarla tüm Türkiye'ye "Evde kal müzik dinle" mesajını iletmişti

Veli, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klip yayınlandı.

Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda uzaktan eğitim programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri" de dahil edildi.

"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenin istifadesine sunuldu.

Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri de devam ediyor.

