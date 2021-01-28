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Öğretmenlere çevrim içi enstrüman kursları
Koronavirüs salgını sürecinde öğretmenlere uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı. Öğretmenler durumdan oldukça memnun...
GÜNDEM 28.01.2021, 14:06
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Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs salgını sürecinde öğretmenlere yönelik düzenlenen mesleki gelişim programları kapsamında uzaktan eğitim yoluyla temel enstrüman kursları verilmeye başlandı.
"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında müzik öğretmenlerinin, enstrümanları eşliğinde seslendirdiği ve evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videolarla tüm Türkiye'ye "Evde kal müzik dinle" mesajını iletmişti
Veli, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klip yayınlandı.
Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda uzaktan eğitim programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri" de dahil edildi.
"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenin istifadesine sunuldu.
Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri de devam ediyor.
"Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi kapsamında müzik öğretmenlerinin, enstrümanları eşliğinde seslendirdiği ve evlerinde kendi imkanlarıyla çektiği videolarla tüm Türkiye'ye "Evde kal müzik dinle" mesajını iletmişti
Veli, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, eğlenerek etkili vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine yayılan proje kapsamında 220 klip yayınlandı.
Salgın sürecinde öğretmenlerden gelen eğitim talepleri doğrultusunda uzaktan eğitim programlarına, "Temel Enstrüman Eğitimleri" de dahil edildi.
"Başlangıç düzeyi bağlama eğitimiyle başlayan ve keman, gitar, ukulele, piyano, ud, yan flüt ve ney enstrümanlarının temel düzey eğitimlerinin yanı sıra sayı ve çeşidi artırılan mesleki gelişim programları 80 bin öğretmenin istifadesine sunuldu.
Temel enstrüman eğitimleri kapsamında solfej ve ritim eğitimleri mesleki gelişim programları hazırlık süreçleri de devam ediyor.
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