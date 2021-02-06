Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını aktardığı basın toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ööğretmenlerin şubat ayı içinde aşılanacaklarını duyuran Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanmasına ilişkin planlamanın yapıldığını ve öncelikle okula başlayan çocuklar ve öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığına ulaştırılması konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.



Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısında hazırladığı 4 aşamalı takvimde öğretmenler, 2'nci grupta yer alıyor.

Geçen 14 Ocak'ta başlayan aşı uygulaması, ilk aşamada bulunan 65 yaş üstündekilerle devam devam ediyor. Öğretmenler, ikinci aşamada Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı ve cezaevlerinde çalışan kişilerden sonra aşılanacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayları paylaşırken yaptığı açıklamada öğretmenlerin şubat ayında aşılanması için planlama yapıldığını belirtmişti.

