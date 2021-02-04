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Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Ziya Selçuk açıkladı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanması için sürecin başladığını belirtti.
GÜNDEM 04.02.2021, 14:25
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum - Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imza törenine katıldı. Selçuk, programın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye'de koronavirüs aşılaması devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğretmenlerin aşılanması için planlamaların devam ettiğini belirterek "Kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor" dedi.
Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili şunları söyledi:
"Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor."
Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılanması konusuyla ilgili şunları söyledi:
"Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım görüşmeler oldu. Bu hususta planlamalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın, öğretmenlerin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılması konusunda da bazı çalışmalar yürütülüyor."
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