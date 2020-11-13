Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler günü resmi tatil mi?

UNESCO’nun önerisi bir çok üşkedeile 5 Ekim tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye’de 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır.

Kasım ayının en özel günlerinden biri olan Öğretmenler Günü hayatlarını eğitime öğretime öğrencilere adayan fedakar öğretmenlerimizin kıymetini hatırlatan çok önemli bir zaman dilimidir.

Pek çok ülkede bu özel gün farklı zaman aralıklarında kutlanmaktadır.

Bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanan en az 10 ayrı tarih vardır.

Öğretmenler Günü kimi ülkeler için resmi tatil olarak kabul edilmiştir ancak ülkemizde resmi tatil kapsamında girmemektedir. Bu anlamlı gün okullarda farklı törenler ve çeşitli kutlamalarla anılmaktadır.

Türkiye’de Öğretmenler Günü'nün kutlanması UNESCO’dan tam 13 sene önce dayanır

Ülkemizde Öğretmenler Günü 1981 senesinde kutlanmaya başlanmıştır.

Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği görevini kabul ettiği tarih olan 24 Kasım 1928 nedeniyle bu gün belirlenmiştir.

Hayatımızın her alanında rehber olan, ışık tutan öğretmenlerimiz Türk insanı için anne baba kadar önemlidir.

Bu kutsal görev sevgili Peygamberimiz ile önem kazanmış Selçuklu ve Osmanlı tarihinde de her zaman saygı ve sevgiyle karşılanan bir meslek olmuştur.

Öğretmenlerimize ne kadar kıymet verdiğimizi göstermenin yolu elbette onları yılın bir tek gününde hatırlamak değildir. Ancak 24 Kasım günü öğretmenlerimizi mutlu edecek sürprizler yapar, ne kadar sevdiğimizi dile getirmek Türkiye'nin birlik olması açısından da önemlidir.

