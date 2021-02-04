Son Dakika
Öğretmen ve öğrencilerin kısıtlamasına muafiyet getirildi
İçişleri Bakanlığı, öğretmen ve öğrencilerin kısıtlama saatlerinde muaf olması hakkında valiliklere resmi yazı gönderdi.
GÜNDEM 04.02.2021, 14:08
İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat 2021 tarihli yazısıyla, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını istedi.
Yayımlana resmi yazıya göre eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilere kurum adresi ve ders programını ihtiva eden bir belge verecek. Bu belge ile öğretmen ve öğrenciler güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yazıya uygun olarak kararlar almasını istedi.
Valiliklere gönderilen resmi yazıda özetle:
1- Kısıtlama saatinde okul/kurumlarında görevli olacak öğretmen ve öğrencilere muafiyet belgeleri görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerince verilecek,
2- Öğretmen ve öğrencilerden 65 yaş üstü ile 20 yaş altı olanlar kısıtlama saatlerinde toplu taşıma kısıtlamasından da muaf tutulacak.
Yayımlana resmi yazıya göre eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilere kurum adresi ve ders programını ihtiva eden bir belge verecek. Bu belge ile öğretmen ve öğrenciler güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yazıya uygun olarak kararlar almasını istedi.
Valiliklere gönderilen resmi yazıda özetle:
1- Kısıtlama saatinde okul/kurumlarında görevli olacak öğretmen ve öğrencilere muafiyet belgeleri görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerince verilecek,
2- Öğretmen ve öğrencilerden 65 yaş üstü ile 20 yaş altı olanlar kısıtlama saatlerinde toplu taşıma kısıtlamasından da muaf tutulacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|22
|38
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|21
|40
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|20
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Newcastle
|22
|22
|16. Burnley
|21
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü