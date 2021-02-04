Öğretmen ve öğrencilerin kısıtlamasına muafiyet getirildi

İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat 2021 tarihli yazısıyla, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını istedi.

Yayımlana resmi yazıya göre eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilere kurum adresi ve ders programını ihtiva eden bir belge verecek. Bu belge ile öğretmen ve öğrenciler güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkabilecek.

İçişleri Bakanlığı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yazıya uygun olarak kararlar almasını istedi.

Valiliklere gönderilen resmi yazıda özetle:

1- Kısıtlama saatinde okul/kurumlarında görevli olacak öğretmen ve öğrencilere muafiyet belgeleri görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerince verilecek,

2- Öğretmen ve öğrencilerden 65 yaş üstü ile 20 yaş altı olanlar kısıtlama saatlerinde toplu taşıma kısıtlamasından da muaf tutulacak.

