Öğretmen ataması 2021'de ne zaman? İşte o tarih

Milyonlarca öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek atama haberlerinde. Öğretmenler 2021'de büyük beklenti taşıyor. Sayının kaç olacağına dair sosyal medyada farklı teoriler aktarılmaya devam ederken, öğretmen atamaları konusunun geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda gündeme geldiği öğrenildi. Açıklama bizzat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarına göre, öğretmen atamaları 2021'de KPSS tarihleri dikkate alınarak yapılacak. Bu yıl KPSS ÖABT'nin 15 Ağustos'ta olduğu düşünülünce, atamaların da Ağustos öncesi yapılmış olması bekleniyor.

Bakanlığın sayı ile ilgili bütçeden en büyük payı talep ettiği ve imkanlar dahilinde en yüksek sayıyı getireceği biliniyor.

Konu ile ilgili Bakan Selçuk, "Bu konuyla ilgili ekipler çalışıyor. Bu hem finansal boyutu olduğu hem de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacağı sürecine bağlı. Biz bu KPPS sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Sanki biz biliyoruz da söylemiyoruz gibi şeyler duyuyoruz ama şu an gerçekten belli değil. Belli olması için emin olsunlar uğraşıyoruz. Çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

