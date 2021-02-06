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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç bin öğretmen atanacak?
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyordu. Binlerce öğretmen atama beklerken gözler 2021 öğretmen ataması takvimine çevrildi.
GÜNDEM 06.02.2021, 11:51
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarının nasıl yapılacağını açıkladı.
Bakan Ziya Selçuk öğretmen atamalarının aşama aşama yapılacağını duyurdu.
Sayıştay raporuna göre yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor.
2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.
Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
2021 yılı içerisinde 60 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Bu açıdan 2021 öğretmen atamaları ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve henüz kesin bir tarih belirlenmediği açıklandı.
Bakan Ziya Selçuk öğretmen atamalarının aşama aşama yapılacağını duyurdu.
Sayıştay raporuna göre yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor.
2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.
Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
2021 yılı içerisinde 60 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Bu açıdan 2021 öğretmen atamaları ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve henüz kesin bir tarih belirlenmediği açıklandı.
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