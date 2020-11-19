Öğretmen adayları çaycı seyyar satıcı oluyor

Öğretmen adaylarının geçinebilmek için çaycı, pazarcı ve seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Karaduman, “Öğretmenlere ödenen maaşlar değil, holdinglerin milyarlarca liralık vergi borçlarının tek kalemde silinmesi ülkemizin yüküdür” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Genel Kurulu’nda konuştu. Atanmayı bekleyen öğretmenlerin sorunları başta olmak üzere maden şirketlerine imtiyaz tanıyacak torba yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği değeri bulamadığını söyleyen Karaduman, “Bu ülkede, mesleğine atanmayı bekleyen yüz binlerce öğretmen adayı her yıl sınavlara girerken aynı zamanda gelecek kaygısı içerisinde geçim derdi ile boğuşmaktadır. Bu ülkede, öğretmen adayları geçinebilmek için garson, çaycı, pazarcı, seyyar satıcı olarak çalışmak zorunda bırakılırken, güvenlik soruşturması, mülakat adaletsizliği ve yeterli sayıda atamanın yapılmaması sonucunda mesleklerini icra edememektedir. Bakınız son iki yılda 100’den fazla öğretmen adayı intihar etti. Yine her yıl onlarca öğretmen adayı farklı işlerde çalışırken yaşamını yitiriyor” ifadelerini kullandı.



TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen maden ve enerji yasası teklifiyle ilgili de konuşan Karaduman, “Bu teklifle, doğadan ve insandan çalarak bazı şirketlere çeşitli imtiyazlar sağlanması hedefleniyor. Dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji yöntemini istismar eden işletmeler ve maden şirketlerine çeşitli imtiyazlar sağlanması amaçlanıyor. Teklifte aynı zamanda maden şirketlerine ruhsat dışına çıkma hakkı tanınmaktadır. Geçici tesislerin ruhsat alanına yapılması bir zorunluluk iken, ilgili madde ile ruhsat alanı dışında tarım arazisi, mera veya yerleşim yeri dâhil herhangi bir yere tesis açılmasına izin verilmiş oluyor. Bu torba yasa teklifi getirdiğiniz diğer birçok teklif gibi insanı ve doğayı değil sermayeyi, piyasayı ve rantı öncelemektedir. Saadet Partisi olarak; insan sağlığını öncelemeyen, doğayı ve canlı yaşamını tehdit eden, tarım alanlarını işgal edecek, su kaynaklarını kirletecek herhangi bir düzenlemeyi kabul etmemiz asla mümkün değildir” şeklinde konuştu.



Karaduman, atanmayı bekleyen 700 binden fazla öğretmen adayının olduğunu belirterek, okulların “ücretli öğretmenlik” gibi garip bir yöntemle ihtiyacın giderilmesine tepki gösterdi. Karaduman, “Ücretli öğretmenlik uygulamasıyla farklı bölümlerden mezun olan kişiler, asgari ücretin altında bir ücret karşılığında okullarda çalıştırılıyor. Ücretli öğretmenlik uygulaması bu kapsamda çalışan kişiler ve atanması yapılmayan yüz binlerce öğretmen için ağır bir hakarettir. Bu çarpık uygulama derhal sonlandırılmalı ve atama bekleyen öğretmenlerin görevlerine ataması yapılmalıdır. Öğretmenlere ödenen maaşlar değil, holdinglerin milyarlarca liralık vergi borçlarının tek kalemde silinmesi ülkemizin yüküdür. Öğretmenlere ödenen maaşlar değil, günlük harcaması 10 milyon lirayı geçen Cumhurbaşkanlığı Sarayı ülkemiz için bir yüktür” diye konuştu.

