Öğrenciler dikkat! KYK burs yurt ve kredi başvuruları sona eriyor...

Son gün 3 Kasım 2020 tarihi olan KYK başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatımıştı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu için öğrencilere uyarılarda bulundu



Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 28 Ekim'de başladı.

Burs ve kredi ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine yönelik verilen KYK burslarının sonuçları Kasım ayı sonunda açıklanacak.

Öğrenciler ocak ayından itibaren paralarını almaya başlayacaklar.

Burs ya da kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.



2020 - 2021 KYK burs ücretleri de belli oldu.

Ön lisans ve lisans öğrencileri 550 TL

Yüksek lisans öğrencileri 1100 TL

Doktora öğrencileri ise 1650 TL alacak...



KYK bursunu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alabilmektedir.

KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı içinde e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

KYK başvuruları için kazanılan bölüm, aile birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir.

Yapılan başvurular uzmanlar tarafından incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılmaktadır.



Yurt başvuruları E-Devlet üzerinden alınmaktadır.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları gerekiyor.



KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir.

Bu ücretin içerisinde bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır.

Ücretler yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.

ATM veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında kayıt ücreti otomatik olarak görülmektedir.



Burs almaya başladıktan sonra öğrenci derslerden başarısız olduğu takdirde yani 3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse verilen burs KYK tarafından kesilir.

Bu nedenden dolayı öğrenciler burslarının kesilmesini istemiyorsa derslerinde başarılı olmak zorundalar.



