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Öğrenciler dikkat! KYK burs başvurusu için son gün yarın...
Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrenciler için verilen KYK burs ve kredileri için başvurular sona eriyor.. İşte detaylar...
GÜNDEM 02.11.2020, 12:11
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 28 Ekim'de başlamıştı.
KYK burslarının sonuçları ise Kasım ayı sonunda açıklanacak.
Burs ve kredi ihtiyacı olan üniversite öğrencileri Ocak ayından itibaren paralarını almaya başlayacaklar.
Burs ya da kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 3 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.
Başvuruları 28 Ekim'de başlayan 2020 - 2021 KYK burs ücretleri de belli oldu.
Ön lisans ve lisans öğrencileri 550 TL
Yüksek lisans öğrencileri 1100 TL
Doktora öğrencileri ise 1650 TL alacak...
KYK bursunu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alır.
KYK burs başvuruları Ekim ayı içinde e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.
* Kazanılan bölüm
* Aile birey sayısı
* Yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı,
* Ev-arsa-araba bilgileri,
* Anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri...
Yukarıdaki bilgiler KYK tarafından incelenerek burslar dağıtılmakta ve her ay ödeme yapılmaktadır.
Burs almaya başladıktan sonra öğrenci derslerden başarısız olduğu takdirde yani 3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse verilen burs KYK tarafından kesilir.
Bu nedenden dolayı öğrenciler burslarının kesilmesini istemiyorsa derslerinde başarılı olmak zorundalar.
KYK burslarının sonuçları ise Kasım ayı sonunda açıklanacak.
Burs ve kredi ihtiyacı olan üniversite öğrencileri Ocak ayından itibaren paralarını almaya başlayacaklar.
Burs ya da kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 3 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.
Başvuruları 28 Ekim'de başlayan 2020 - 2021 KYK burs ücretleri de belli oldu.
Ön lisans ve lisans öğrencileri 550 TL
Yüksek lisans öğrencileri 1100 TL
Doktora öğrencileri ise 1650 TL alacak...
KYK bursunu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alır.
KYK burs başvuruları Ekim ayı içinde e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.
* Kazanılan bölüm
* Aile birey sayısı
* Yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı,
* Ev-arsa-araba bilgileri,
* Anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri...
Yukarıdaki bilgiler KYK tarafından incelenerek burslar dağıtılmakta ve her ay ödeme yapılmaktadır.
Burs almaya başladıktan sonra öğrenci derslerden başarısız olduğu takdirde yani 3 ve daha fazla dersten kalırsanız veya ortalamanız 1.80’in altına düşerse verilen burs KYK tarafından kesilir.
Bu nedenden dolayı öğrenciler burslarının kesilmesini istemiyorsa derslerinde başarılı olmak zorundalar.
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