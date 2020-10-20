ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sonuç tarihi...

İstihdam alanında önemli bir iş kaynağı olan Güvenlik Görevlisi olmak isteyen vatandaşlar Özel Güvenlik kurslarından eğitim almaları ve gerçekleştirilen sınavda başarılı olmaları gerekiyor.

Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek sahibi olunabiliyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor.

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavlarına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 11 Ekim 2020 Pazar günü yapılan özel güvenlik imtihanı sonuçlarının sınavdan yakın vakit sonrasında açıklanması bekleniyor.



ÖGG sınav sonuçlarının ise 30 Ekim’de duyurulacağı açıklandı.



Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır.

Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir.

15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.

Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir.

(15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

