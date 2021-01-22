Odyometri mezunları atama istiyor!

Koronavirüs salgının bütün dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde sağlık sektörünün önemi bir kez ortaya çıktı. Sağlıkta şakanın olmayacağının net bir şekilde anlaşıldığı bu süreçte, Türkiye’de ise odyometri bölümü mezunlarının görev alması gereken servislerde başka sağlık çalışanlarının aldıkları sertifikalarla görev yaptığı öğrenildi. Atanmayı bekleyen 20 bin odyometri bölümü mezununa rağmen, son iki yılda sadece 222 atama yapılması ise ‘devede kulak’ olarak yorumlandı.



‘Her ile bir üniversite’ politikası, Türkiye’deki üniversite sayısını katlarken, aynı oranda istihdam oluşturulamadığı için ise yüz binlerce diplomalı işsizler ordusu doğurdu. Her yıl 2 bin 700 ile 3 bin arasında mezun veren ve halihazırda 20 bin atama bekleyen mezunu olan odyometri bölümü ise istihdam alanı olduğu halde kurban olarak seçilen bölümlerden sadece biri. Diğer sağlık mensuplarının aldıkları sertifikalarla yerlerine görev yaptığı odyometri bölümü mezun ve öğrencileri, yetkililerin bu mağduriyeti gidererek, odyometri mezunlarından atama yapılmasını istiyor.



22 Mayıs 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmenlikle birlikte odyometri teknikerlerinin görev tanımında yer alan işitme testlerini yapma yetkisi sertifika ile başka meslek mensuplarına yaptırılıyor. Odyometri mezunları sertifikalı odyometri teknikerliğinin engellenerek, yerlerine odyometri bölümünü okuyanların atanmasını istiyor. Öte yandan son iki yılda yapılan atamalarda odyometri bölümü mezunlarına sadece 222 kontenjan ayrılırken, odyometri mezunları ise yapılacak ilk atama kendilerine 2 bin kadro verilmesini talep ediyor.



Mağduriyetlerini dile getiren odyometri mezunu Rabia Dinç, “2019 yılında Odyometri bölümünden mezun oldum. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu okul çağı çocuklara yapılan işitme taraması da Odyometri bölümünün görev tanımı kapsamındadır. Ve bu taramalar için bin 305 adet cihaz temin edilmiştir. Halk Sağlığı tarafından yapılan bu tarama testleri sertifika ile hemşirelere yaptırılmaktadır. Bu durum beraberinde yanlış test sonuçlarına neden olup, binlerce çocuğun işitme kaybına neden olmaktadır. İlgili makamlarca sesimizin duyulup, gerekli adımların atılmasını istiyoruz” dedi.



İki senedir atama beklediğini söyleyen Dila Filiz ise “20 bin mezunu olan odyometri bölümüne iki senede yalnızca 222 kadro verildi. Son 12 binlik alımda ise verilen kadro sayısı yalnızca 13’tür. 90 üzeri puanlarla atama bekliyoruz. Odyometri bölümüne verilen kadro sayılarının arttırılmasını ve odyometri bölümüne 2 bin atama talep ediyoruz” diye konuştu.





İki yıldır atama bekleyen bir diğer odyometri mezunu Merve Kalyoncu ise şunları kaydetti: “Odyometri teknikerleri olarak aldığımız 90 üzeri puanlarla atanamadık. Bölümümüze olan talep her ne kadar azımsanamayacak kadar çok olsa da son alımda 20 bin mezunu olan bölümümüze sadece 13 kişilik kontenjan ayrıldı. Odyometri bölümüne ayrılan kadro sayısının arttırılmasını talep ediyoruz.”

