Oda TV, Süleyman Soylu'ya 15 bin lira ödeyecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Oda tv'ye açtığı tazminat davasını kazandı.
GÜNDEM 19.01.2021, 15:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv'nin bir haberinde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonuçlandı.
Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.
Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.
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