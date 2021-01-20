Oda hazır, isim belli değil!

Yeni üyenin Anayasa Mahkemesi’ndeki odası hazırlanıp, hizmetinde çalışacağı görevliler bile belirlenirken; atamanın henüz yapılmamasının sürprizlere gebe olduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın kamuoyu baskısından dolayı Fidan’ın üyeliği ile ilgili endişeleri olduğu belirtilirken, tartışmaların daha da büyümemesi için ise sürpriz bir atama yapabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için yapılan seçimlerin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, henüz atama yapmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yargıtay’da yapılan seçimlerde en çok oyu alan İstanbul eski Başsavcısı İrfan Fidan’ın AYM üyeliğine atanmasına kesin gözüyle bakılırken, halen Cumhurbaşkanı tarafından atanmaması dikkat çekti. Yeni atanacak isim için Anayasa Mahkemesi’nde oda ve hizmetindeki görevlilerin de belirlendiği öğrenilirken, Erdoğan’ın bu kadar süre beklemesinin ise sürprizlere gebe olduğu ifade ediliyor.

İstanbul Başsavcısı’yken Yargıtay üyeliğine atanan ve Yargıtay’da hiçbir dosya kapağı açmadan AYM üyeliğine aday olan İrfan Fidan’ın ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Yargıtay üyesi olduğu hafta Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday olan ve diğer adayların lehine çekildiği Fidan, 17 Aralık 2020’de yapılan seçimlerde açık arayla en çok oy alan isim oldu. Fidan ve ilk üçteki diğer iki adayın ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın bu isimlerden birini AYM üyeliğine ataması beklenirken, bu ismin ise Fidan olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak aradan 34 günlük bir süre geçmesine rağmen, ne Fidan ne başka bir isim henüz AYM’ye atanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç kişi arasında seçeceği üye için Anayasa Mahkemesi’nde bütün hazırlıkların yapıldığı öğrenildi. Yeni üyenin odası hazırlanırken, hizmetindeki görevlilerin de belirlendiği belirtildi. Bütün hazırlıklar yapılmasına rağmen henüz üyenin atanmaması beraberinde bazı soru işaretleri de getirdi. Erdoğan’ın kamuoyu baskısından dolayı Fidan’ın üyeliği ile ilgili endişeleri olduğu belirtilirken, bu durumun ise atamanın gecikmesine neden olduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın Fidan’la ilgili tartışmaların daha da büyümemesi için ise sürpriz bir atama yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

