Ocaktan: Bakan diyor ki “biz iktidardayken bizimkilere bir şey olmaz"

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “STK’ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağına” yönelik yaptığı ifade edilen açıklamayı eleştirdi.

Ocaktan, bugünkü köşe yazısında TBMM’den geçen Kitle İmha Silahlarının yayılmasının Finansmanın Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi’nin içerisin derneklere yönelik düzenlemelerin de katılmasına tepki gösterdi.

Ocaktan, şunları yazdı:

Artık şu andan itibaren İçişleri Bakanlığı terör gerekçesini kullanarak iktidarı eleştiren, farklı düşünen, kısacası iktidara yan bakan bütün sivil toplum kuruluşlarına hiçbir yargı kararı olmadan kayyım atayabilecek, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin faaliyetlerini askıya alabilecek ve de kapatabilecek.

İktidar cenahı bu yasanın sivil toplum kuruluşlarına yönelik olmadığını, tamamen kitle imha silahlarının finansmanıyla ilgili olduğunu iddia ediyor. Doğrusu sormak gerekiyor; Türkiye’de kitle imha silahlarını finanse edecek dernekler mi var? Eğer yoksa, bütün sivil toplum kuruluşları aynı torbaya konularak neden kayyım tehdidine maruz bırakılıyor?

Unutmayalım ki bugün ülkenin yönetiminde bulunan Cumhur İttifakı, bu yeni yasa yokken bile kendilerine yan bakan herkesi ‘terörist’ ilan etmekte bir beis görmüyorlardı. Doğrusu bu yasadan sonra sivil toplum örgütlerine, muhalif düşünenlere neler yapabileceklerini düşündükçe insanın tüyleri diken diken oluyor.

“Bir başka vahamet de İçişleri Bakanı’nın değerlendirmeleri...” diyen Ocaktan, Süleyman Soylu’nun ifadelerine tepki gösterdi:

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, dernek ve vakıflara kayyım atanmasının yolunu açan yasayla ilgili “Ortam değiştiğinde sonuçları felaket olabilir” demesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını ve “STK’ların İslâmî çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağını söyledi” diyor. Oysa böyle bir teminatı siyasal iktidar veremez. Bu konudaki kararları ancak yasalar ve yargı verebilir. Yani bakan diyor ki biz iktidardayken bizimkilere bir şey olmaz, siz başkalarını dert etmeyin.

Kimse kusura bakmasın, sivil topluma getirilen bu kayyım düzeni kelimenin tam anlamıyla bir “28 Şubat” düzenidir. Dolayısıyla AK Parti sözcülerinin CHP ezberlerini tekrarlamasına hiç gerek yok, AK Parti çoktan 1940’lara döndü bile...

