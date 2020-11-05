Obamanın rekorunu kırdı! Biden ABD tarihine geçti

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde kazananın kim olacağı belirsizliğini korurken seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde oyların sayımı devam ediyor.



Associated Press (AP) haber ajansına göre, Demokrat aday Joe Biden 71 milyonu geçkin oyuyla ABD tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ve eski başkan Barack Obama'nın rekorunu egale etti.



Obama, 2008 seçimlerinde aldığı 69,4 milyon oyla rekor kırmıştı. Obama'nın rekorunu geçmesi beklenen Trump ise 68,1 milyon oy almıştı.

