Obama'dan ilginç Erdoğan yorumu! Kitabında Erdoğan'ı yazdı

Barack Obama'nın kendi gözünden dünya liderlerini anlattığı kitabı 'A Promised Land' (Vadedilmiş Toprak) yayına çıktı.

Kitapta Obama'nın Erdoğan için sarf ettiği cümleler dikkat çekti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'den Rus lider Vladimir Putin'e kadar dünyayı bir dönem ve hala yöneten siyasileri hem fiziksel hem de karakter olarak anlatan Obama, Erdoğan'ı 'candan' biri olarak gördüğünü kitabında ifade etti.

ABD'li eski Başkan Obama kitabında şu ifadeleri kullandı;

"Şahsen, Erdoğan'ı cana yakın ve ricalarıma yanıt veren biri olarak buluyorum. Ancak ne zaman onu dinlesem, uzun boylu cüssesi biraz kaburlaşır, keskin sesi alınmalara ya da yakınmalara karşı yükselirdi. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı, sadece kendi iktidarını koruduğu sürece var olacak gibi güçlü bir izlenime sahiptim."

