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Obama'dan Biden'a destek! Megafonla oy istedi
ABD eski Başkanı Barack Obama, başkan adayı Joe Biden'a destek istedi.
GÜNDEM 22.10.2020, 01:47
ABD eski Başkanı Barack Obama, Pensilvanya eyaletinde Demokratların başkan adayı Joe Biden için megafonla oy istedi.
3 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri önce Joe Biden ve Donald Trump'ın seçim çalışmaları devam ediyor.
Trump ile yapacağı münazara için seçim çalışmalarına ara veren Biden'ın boşluğunu ABD eski Başkanı doldurdu.
Obama 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya'da Demokratların etkinliklerine katıldı.
Megafonla Biden'a oy isteyen Obama, Pensilvanya'da siyahi politikacılar ve cemaat liderleriyle de birlike toplantı yaptı.
Pensilvanya ABD seçimlerinde kritik eyaletlerinden biri. Uzun süredir Demokrat Parti'nin hâkim olduğu Pensilvanya eyaletinde 2016'da Trump kazanmıştı. Anketlere göre bu eyaletlerde Biden önde gözüküyor.
3 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri önce Joe Biden ve Donald Trump'ın seçim çalışmaları devam ediyor.
Trump ile yapacağı münazara için seçim çalışmalarına ara veren Biden'ın boşluğunu ABD eski Başkanı doldurdu.
Obama 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya'da Demokratların etkinliklerine katıldı.
Megafonla Biden'a oy isteyen Obama, Pensilvanya'da siyahi politikacılar ve cemaat liderleriyle de birlike toplantı yaptı.
Pensilvanya ABD seçimlerinde kritik eyaletlerinden biri. Uzun süredir Demokrat Parti'nin hâkim olduğu Pensilvanya eyaletinde 2016'da Trump kazanmıştı. Anketlere göre bu eyaletlerde Biden önde gözüküyor.
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