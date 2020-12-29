O zaman o Başkan'ın suçu neydi? Milli Gazete yazarı dikkat çekti

AK Parti iktidarının uyguladığı politikalar SOS veriyor. Ekonomide alarm zilleri çalıyor. İktidarın ekonomi politikalarındaki ‘çelişki ve tezatlar’ artık gizlenemez durumda. Bunun en bariz örneklerinden birisi, Merkez Bankası politikaları… Merkez Bankası yönetiminde son dönemde sık sık değişiklik yapılması ve gelenin gideni adeta aratması dikkatleri çekiyor. Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan, bugünkü yazısında, “Madem “laf dinlemiyor” diye görevden alınanların izledikleri politikalara geri dönülecekti, o zaman o başkanın suçu neydi?” sorusunu yöneltti.Zeki Ceyhan’ın, “Laf dinlemeyenin lafına gelmek!” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle;



“Cumhur İttifakı ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla başa çıkmakta bir hayli zorlanıyor.O kadar zorlanıyorlar ki dün “laf dinlemiyor” diye görevden aldıkları Merkez Bankası Başkanı’nın “lafına geliyorlar” ve o günlerde O’na yaptırmadıklarını şimdi “ekonomiyi düze çıkartma adına” kendileri yapıyorlar.Madem “laf dinlemiyor” diye görevden alınanların izledikleri politikalara geri dönülecekti, o zaman o başkanın suçu neydi?Şimdi Cumhur İttifakı’nın o başkana bir özür borcu yok mu?Bakın şu sözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait:“Böylece önceki Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu.Yeni arkadaşımızla yola devam ettik ve dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz.Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür.Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi engeller.Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye düştük.Döviz kurunu da nispeten stabil hale getirdik.”Bu sözler yıllar önce söylenmiş sözler değil!Çok yeni bir geçmişe sahip sözler!Zaten Cumhur İttifakı’nı açmaza sokan durum da bu hâl!Ekonomiyi düze çıkartma konusunda samimi olarak arayış içinde bulunduklarından hiç şüphemiz yok.Ne yapıp, ne edip ekonomiyi rayına oturtmaya çabalıyorlar.Ama bu arada dünkü söylemleri ile bugünkü icraatları birbirine taban tabana zıt bir görünüm arz eder hale geliyor.Ve bu durumda vatandaşın kafasında bin bir türlü soru oluşuyor.Merkez Bankası faizleri yükseltmeye başlayınca vatandaş ister istemez yatırımlar duracak, istihdam duracak, üretim duracak endişesine kapılıyor. Rekabet gücümüzü kaybedeceğiz kaygısını taşımaya başlıyor.Dün enflasyon tek haneye düştü diye sevinirken bugün yeniden çift haneli enflasyon ile yaşamaya başlıyor.Evet, Cumhur İttifakı ülkenin en büyük problemi olan ekonomiyi sorun olmaktan bir türlü çıkaramıyor.Sanki altından kalkılamayan bir çaresizlik yaşanıyor.Boşa koyuyorlar dolmuyor, doluya koyuyorlar almıyor!”

