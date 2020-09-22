O üniversite 20 öğretim görevlisi alacak! İşte başvuru şartları
Yozgat Bozok Üniversitesi 12 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi almak üzere ilan açtı. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde görev yapacak kişiler için aranan şartlar şöyle.
GÜNDEM 22.09.2020, 18:39
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir" denildi.
İlana göre 12 öğretim görevlisi, 8 de araştırma görevlisi istihdam edilecek. İlana başvurular bugün (22 Eylül) itibarıyla başladı ve 6 Ekim'de sona erecek. Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
Başvuru Başlama Tarihi : 22/09/2020Son Başvuru Tarihi : 06/10/2020Ön Değerlendirme Tarihi : 12/10/2020Sınav Giriş Tarihi : 15/10/2020Sonuç Açıklama Tarihi : 22/10/2020Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta
İlana göre 12 öğretim görevlisi, 8 de araştırma görevlisi istihdam edilecek. İlana başvurular bugün (22 Eylül) itibarıyla başladı ve 6 Ekim'de sona erecek. Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
Başvuru Başlama Tarihi : 22/09/2020Son Başvuru Tarihi : 06/10/2020Ön Değerlendirme Tarihi : 12/10/2020Sınav Giriş Tarihi : 15/10/2020Sonuç Açıklama Tarihi : 22/10/2020Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta
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