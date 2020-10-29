O ülkeden korkutan açıklama: Yarasalarda koronavirüs tespit edildi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanlarının Rusya’daki bazı yarasa organizmalarında Koronavirüs'e rastladıklarını açıkladı.
GÜNDEM 29.10.2020, 20:27
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Rusya Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsüne bağlı Genomik Araştırma Grubu‘nun direktörü Anna Speranskaya, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye verdiği röportajında, Rusya’da yaşayan bazı yarasalarda koronavirüs ailesinden olan birtakım virüslerin saptandığını, bunların tam olarak hangi virüsler olduğuna ilişkin araştırmanın ise hala devam ettiğini söyledi.
Sputnik'in haberine göre; genomik araştırma uzmanının aktardığına göre bu çalışma, yarasalarda da bulunan bir dizi başka virüsün genom dizilimlerinin saptanmasına olanak sağladı.
Speranskaya ayrıca, yarasaların tilki ya da kirpi gibi diğer vahşi hayvanlardan daha tehlikeli olmadığını, zira bu hayvanların da insanlar için tehlike yaratabilecek virüslerin taşıcıları olabileceğini kaydetti.
Uzman, bu tehlikeden kaçınmak için yalnızca yarasalara dokunmamanın, onlarla temasa geçmemenin ve habitatlarına girmemenin yeterli olacağını ifade etti.
Sputnik'in haberine göre; genomik araştırma uzmanının aktardığına göre bu çalışma, yarasalarda da bulunan bir dizi başka virüsün genom dizilimlerinin saptanmasına olanak sağladı.
Speranskaya ayrıca, yarasaların tilki ya da kirpi gibi diğer vahşi hayvanlardan daha tehlikeli olmadığını, zira bu hayvanların da insanlar için tehlike yaratabilecek virüslerin taşıcıları olabileceğini kaydetti.
Uzman, bu tehlikeden kaçınmak için yalnızca yarasalara dokunmamanın, onlarla temasa geçmemenin ve habitatlarına girmemenin yeterli olacağını ifade etti.
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