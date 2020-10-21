O ülkede viza faicası! 15 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'da vize izdihamı yaşandı. Pakistan'a yasal yollarla geçemek isteyen insanların bulunduğu kuyrukta arbede çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 21.10.2020, 20:59
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Afganistan'ın doğusunda vize faciası meydana geldi.
Yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Pakistan'a yasal yollardan geçiş yapmak için vize almak isteyen yüzlerce kişinin toplandığı alanda izdiham yaşandı.
Pakistan vizesi talebinde yaşanan yoğunluk nedeniyle halkı futbol sahasında toplayan yerel yönetim, bölgede izdiham yaşanmasını engelleyemedi.
Yaşanan kısa süreli izdihamda vize kuyruğundaki çoğu kadın 15 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.
Celalabad kenti, Pakistan'a sınır komşusu olan Nangarhar vilayetinin merkezi.
Afganistan'da yaşayan halk, ülkedeki işsizlik ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerine çalışmak veya tedavi olmak için gitmek zorunda kalıyor.
Yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde Pakistan'a yasal yollardan geçiş yapmak için vize almak isteyen yüzlerce kişinin toplandığı alanda izdiham yaşandı.
Pakistan vizesi talebinde yaşanan yoğunluk nedeniyle halkı futbol sahasında toplayan yerel yönetim, bölgede izdiham yaşanmasını engelleyemedi.
Yaşanan kısa süreli izdihamda vize kuyruğundaki çoğu kadın 15 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.
Celalabad kenti, Pakistan'a sınır komşusu olan Nangarhar vilayetinin merkezi.
Afganistan'da yaşayan halk, ülkedeki işsizlik ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerine çalışmak veya tedavi olmak için gitmek zorunda kalıyor.
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