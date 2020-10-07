O ülkede koronavirüs sebebiyle alkol satışı yasaklandı
İskoçya'da koronavirüs önlemleri kapsamında alkol satışına yasak geldi.
GÜNDEM 07.10.2020, 23:42
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede koronavirüse karşı yeni getirilen kısıtlamaları duyurdu.
Sturgeon, restoran ve barların 16 gün boyunda alkol satışı yapmasının yasak olduğunu ve saat 18.00’den sonra kapanacaklarını duyurdu.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüse mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı.
Sturgeon, koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00’den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu.
İngiliz medyası ise söz konusu kararı, ‘Sırada İngiltere mi var?” başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
Sturgeon, restoran ve barların 16 gün boyunda alkol satışı yapmasının yasak olduğunu ve saat 18.00’den sonra kapanacaklarını duyurdu.
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüse mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı.
Sturgeon, koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00’den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu.
İngiliz medyası ise söz konusu kararı, ‘Sırada İngiltere mi var?” başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü