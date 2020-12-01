O ülkede intihar edenler Covid-19'dan ölenlerin sayısını geçti
Koronavirüs salgını dünyayı etkisini altına alırken Japonya'da intihar edenlerin sayısı ise Covid-19'dan ölenlerin sayısını geçti.
GÜNDEM 01.12.2020, 01:35
Japonya'da Ekim ayında intihardan ölenlerin sayısı, bir yıl boyunca koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısını geçti.
Japonya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ülkede geçen ay yaşamlarına son verenlerin sayısı 2 bin 153 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise Cuma günü itibarıyla salgının başından bu yana Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 2 bin 87 olduğu açıklandı. Bu veriler, birkaç yıldır düşük seyreden intihar vakalarının son aylarda hızla artarak Mayıs 2015'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştığına işaret ediyor.Japonya, intihar verilerini zamanında açıklayan az sayıdaki gelişmiş ekonomiden biri. Örneğin ABD'deki en yeni veriler 2018'e ait.
Japonya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ülkede geçen ay yaşamlarına son verenlerin sayısı 2 bin 153 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise Cuma günü itibarıyla salgının başından bu yana Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 2 bin 87 olduğu açıklandı. Bu veriler, birkaç yıldır düşük seyreden intihar vakalarının son aylarda hızla artarak Mayıs 2015'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştığına işaret ediyor.Japonya, intihar verilerini zamanında açıklayan az sayıdaki gelişmiş ekonomiden biri. Örneğin ABD'deki en yeni veriler 2018'e ait.
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