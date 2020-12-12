O soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soran olmadı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan’ın burada verdiği mesajlardan biri de Enver Paşa ile ilgiliydi. Bu mesaj gazeteci-yazar-TV programcısı Fatih Altaylı’nın dikkatini çekti. Altaylı, “Cumhurbaşkanı’nın toplantısına katılan gazetecilerden bunu sormalarını bekledim.” diye yazdı. Peki, Altaylı’nın Erdoğan’a sorulmasını beklediği soru neydi?Fatih Altaylı’nın, bugün Habertürk’te, “İttihat ve Terakki ile barış mı?” başlıklı yazısı ve o sorunun cevabı şöyle:

“ Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Bakü’deydi.Kardeş ülkenin işgal altındaki topraklarını kurtarmasını kutlamak için düzenlenen törene katıldı.Azadlık Meydanı’ndaki töreni görünce 90’ların ilk yıllarına döndüm bir an.Yeni bağımsızlığına kavuşmuş Azerbaycan’ın bu meydandaki ilk “Milli Bayram” kutlamasını meydana bakan Apşeron Otel’in minik bir balkonundan izlemiş ve “Bu ülkenin alacak daha çok yolu var” izlenimine kapılmıştım.Erdoğan’ın da katıldığı töreni izlerken Azerbaycan’ın o yolun büyük bölümünü aldığını gördüm.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende yaptığı konuşma, Erdoğan’ın çok başarılı olduğu duygusal konuşmalardan biriydi ve Türkiye Cumhurbaşkanı konuşmada Enver Paşa’yı ve kardeşi Nuri Paşa’yı andı.Azerbaycan 1918 yılında elindeki petrol nedeniyle İngiliz destekli Ermenistan tarafından işgal edilmek istendiğinde Enver Paşa, kardeşi Nuri Paşa’yı özel bir ordu ile bölgeye göndermiş ve Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Bakü’yü kurtarmıştı.

Ancak yine de Erdoğan’ın Enver Paşa’yı minnetle yad etmesi ilginçti.Çünkü Türkiye’deki İslamcı gelenek Enver Paşa’dan ve İttihat ve Terakki Partisi’nden hiç hazzetmez.Hatta nefret eder.Çünkü onlara göre İttihat ve Terakki “Ulu Hakan” Abdülhamit’i “Halleden” hainlerdir.Enver Paşa da bu hain mason bağlantılı teşkilatın kurucularındandır.Öyle ki, bu nefret İttihat ve Terakki’nin devamı olarak gördükleri CHP’ye de akseder.Gerçi bu Erdoğan’ın Enver Paşa’yı ilk anması değil.İki yıl kadar önce de bir Bakü ziyareti yapmış, hatta Enver Paşa’nın torununu da Bakü’ye giden heyete dahil etmişti.Bu nedenle Cumhurbaşkanı’nın toplantısına katılan gazetecilerden bunu sormalarını bekledim.Türkiye’de İslamcılar, Enver Paşa ve İttihat ve Terakki ile barışıyor muydu?Soran olmadı.”

