O oyuncudan Ekrem İmamoğlu'na akıl almaz sözler! ''Ölsün''
Oyuncu Recep Terzi Twitter hesabından ''Allah'ım Ekrem İmamoğlu'na şifa verme, ölsün'' diye paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 25.10.2020, 18:02
Oyuncu Recep Terzi koronavirüs testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Terzi "Allah'ım her tweet'imi şikayet edip dava açan ve beni tehdit edip rencide eden Ekrem İmamoğlu'na şife verme, ölsün" yazdı. Terzi, sosyal medyada paylaşımlarının tepki görmesinin ardından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat isteyeyim, adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteseydim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs'e yakalanmasının ardından böyle sözler paylaşan Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.
"Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaşan Terzi, "Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme ölsün" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs'e yakalanmasının ardından böyle sözler paylaşan Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.
"Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaşan Terzi, "Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme ölsün" dedi.
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