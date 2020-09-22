O kentte vaka artışı sürüyor!
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.
GÜNDEM 22.09.2020, 10:08
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Yurt genelinde yükselen koronavirüs vakalarıyla ilgili önemli bir gelişme dikkat çekiyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Kilis Valiliği ile ilgili kurumların aldığı tedbirler kapsamında kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor.
İHA'da yer alan habere göre bugüne kadar 2 bin 784 vakanın görüldüğü Kilis’te, 13 kişi yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi entübe durumda.
Koronavirüsten şimdiye kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor. Bütün tedbirlere rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve maske takmadıkları gözlendi.
İHA'da yer alan habere göre bugüne kadar 2 bin 784 vakanın görüldüğü Kilis’te, 13 kişi yoğun bakımda bulunurken, 3 kişi entübe durumda.
Koronavirüsten şimdiye kadar 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte denetimler ve uygulamalar artarak sürüyor. Bütün tedbirlere rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve maske takmadıkları gözlendi.
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