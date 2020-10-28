O isme Fransa baskı uyguladı, Türkiye'den sığınma istedi
Fransa'da yönetimin baskı politikasına maruz kalan Baraka City'nin kurucu lideri İdris Sihamedi Türkiye'den sığınma istedi.
GÜNDEM 28.10.2020, 21:00
islam düşmanı Macron yönetiminin baskılarına maruz kalan, ''Baraka City'' organizasyonunun kurucusu İdris Sihamedi Türkiye'den sığınma talebinde bulundu.
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sihamedi Türkiye'ye işte böyle çağrı yaptı:
" Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Barakacity'yi Fransa devleti feshetme kararı aldı. Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen.
Bu yüzden sayın Erdoğan'dan STK'mız adına Fransa'da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum."
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sihamedi Türkiye'ye işte böyle çağrı yaptı:
" Fransa'da, 26 ülkede 2 milyon yoksul insan için faaliyet gösteren insani yardım ve insan hakları örgütü Barakacity'yi Fransa devleti feshetme kararı aldı. Dosyalarında 3 yıllık bir soruşturmanın ardından herhangi bir gerçek suçlama olmamasına rağmen.
Bu yüzden sayın Erdoğan'dan STK'mız adına Fransa'da güvende olmadığım için kendim ve ekibim adına siyasi sığınma talebinde bulunmak istiyorum."
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