O isim Türkiye ve ABD arasındaki en büyük sorunu açıkladı!

Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda varılan anlaşmaya rağmen Türkiye'nin ABD'nin buradaki varlığından memnun olmadığını kaydetti. Jeffrey, ‘‘Bizim için en büyük sorun S-400'' derken Türkiye için en büyük sorunun Fethullah Gülen'in iade edilmemesi ve ABD'nin Suriye'deki planları olduğunu kaydetti.

ABD'nin bağımsız bir Kürdistan'ı desteklememesinin nedeni sorulduğundaysa Jeffrey, ‘‘Bağımsız bir güneydoğu Türkiye, kuzey Irak, kuzeydoğu Suriye'nin; İran, Suriye, Türkiye ve Irak'taki etkileri çok büyük olur'' diye konuştu.



Jeffrey, ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasının gerekçeleri arasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının yanı sıra ABD'nin PKK'nın uzantısı olan YPG'ye ve bu yapıyı da içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermesini gösterdi.



Türkiye'nin 2017'den sonra ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunma gerekçesinden şüphe duymaya başladığını belirten Jeffrey, Türkiye'nin ABD'nin SDG'yi baskı unsuru olarak kullanmasından ve daha büyük bir planı olmasından endişe ettiğini kaydetti. Bunun doğru olmadığını belirten Jeffrey, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çevresinin buna inandığını, ilişkilerin de bu nedenle zorlaştığını kaydetti. Jeffrey, son yıllardaki ilişkilerin büyük kısmının da bu temelin üstüne kurulduğunu belirtti.

Jeffrey, ABD'nin S-400 hava savunma sisteminin Türkiye tarafından satın alınmasını istememesinin gerekçeleri olarak bu sistemin Suudi Arabistan, Hindistan ve Mısır tarafından da satın alınmasından duyulan endişeyi, ayrıca F-35 programının önemli bir ortağı olan Türkiye'nin Rus hava savunma sistemini satın almasının Rusya'nın F-35'ler açısından güvenlik tehdidi oluşturabileceği kaygısını gösterdi.

Jeffrey, buna rağmen Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel olarak iyi ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

