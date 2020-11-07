O isim sonuçlar hala kesinleşmeden Biden'i tebrik etti
Fiji'nin Başbakanı Frank Bainimarama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Joe Biden'ı tebrik etti.
GÜNDEM 07.11.2020, 21:31
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Pasifik okyanusunda yer alan ülkenin lideri, Biden'ın iklim krizi ile mücadele konusunda önemli bir rol oynamasını umduğunu da duyurdu.
Yükselen deniz suları, sayıları artan okyanus kasırgaları ve kıyı erozyonu bu ülkenin en büyük problemleri arasında yer alıyor.
Donald Trump yönetimindeki ABD, Paris iklim anlaşmasından resmen ayrılan ilk ülke olmuştu.
2015 yılında imzalanan anlaşma ile iklim değişikliği tehdidine karşı küresel mücadeleyi güçlendirmek amaçlıyordu.
Biden, kampanya sürecinde yaptığı konuşmalarda, seçilmesi halinde hızla anlaşmanın yeniden tarafı olacaklarını söylemişti.
Yükselen deniz suları, sayıları artan okyanus kasırgaları ve kıyı erozyonu bu ülkenin en büyük problemleri arasında yer alıyor.
Donald Trump yönetimindeki ABD, Paris iklim anlaşmasından resmen ayrılan ilk ülke olmuştu.
2015 yılında imzalanan anlaşma ile iklim değişikliği tehdidine karşı küresel mücadeleyi güçlendirmek amaçlıyordu.
Biden, kampanya sürecinde yaptığı konuşmalarda, seçilmesi halinde hızla anlaşmanın yeniden tarafı olacaklarını söylemişti.
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