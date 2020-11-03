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O ilin valisi uyardı! Koronavirüs hangi yaş aralığında sık görülüyor?
Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini sürüdürürken bazı illerde vaka sayılarındaki artış önemli detayları ortaya çıkardı.
GÜNDEM 03.11.2020, 00:00
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Kocaeli’deki koronavirüs salgınına dair önemli bilgiler açıklayan Vali Seddar Yavuz, virüsün 20 ila 40 yaş arasındaki kişilerde görülme olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en çok pozitif vakaların görüldüğü yaş aralığını açıklayan Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı.
"Aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım!"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en çok pozitif vakaların görüldüğü yaş aralığını açıklayan Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı.
"Aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım!"
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