O ilde çok sayıda ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda ev karantina altına alındı.
GÜNDEM 18.10.2020, 22:54
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 104 evde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 104 evde karantina uygulaması başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 104 evde karantina uygulaması başladı.
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