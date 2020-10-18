O ilde çok sayıda ev karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 104 evde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bazı kişilerin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 104 evde karantina uygulaması başladı.

